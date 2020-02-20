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В Челябинской области вновь открыта граница с Казахстаном: заработали пропускные пункты в Варненском и Брединском районах.
Ранее пункты пришлось временно перекрыть: в Кустанайской области Казахстана ввели запрет на движение машин по трассам. Это было связано с сильным снегопадом.
Сейчас проезд полностью свободен. Пробок на магистралях Челябинской области нет, сообщают в МЧС Южного Урала.
Сегодня на территории нашего региона продолжаются снегопады, на дорогах стоит быть внимательнее из-за гололедицы. Завтра вновь будут осадки. Температура воздуха днём составит −2, +3 градуса. А вот Челябинск непогода обойдёт стороной: синоптики прогнозируют переменную область без снега +1, +3 на термометре.