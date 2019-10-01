Челябинская спортсменка «штурмом» взяла пьедестал Кубка России по шорт-треку

Соревнования, ставшие отбором на чемпионат страны, прошли в Коломне.

Послушать 00:00

В подмосковном городе Коломна с 26 по 30 сентября состоялся розыгрыш Кубка России по шорт-треку, который является отбором на чемпионат страны и международные старты.

Одна из сильнейших спортсменок России, челябинская конькобежка Екатерина Ефременкова подтвердила свой высокий статус тем, что четыре раза поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Она одержала победы в личных соревнованиях на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров, а также взяла верх в командной микст-эстафете на 2000 метров.

Помимо этого, бронзовую медаль завоевала еще одна челябинка. На дистанции 1000 метров отличилась Юлия Береснева.

Первый этап Кубка России в Коломне служил отбором на чемпионат России, который пройдет в здесь же с 19 по 22 декабря. Кроме того, для спортсменов он стал квалификационным перед участием в первых международных стартах сезона.