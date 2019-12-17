Челябинского ветеринара поставил в пример столичный блогер

Он записал видео, в котором порассуждал по поводу ответственного отношения к животным.

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Популярный блогер ЕГОР выпустил на своём YouTube-канале видео, посвящённое проблеме домашних животных. Всего за два дня ролик просмотрели более 400 тысяч пользователей. Он обсудил такие темы, как безответственное отношение к животным, защищающие их законы и высказал свою точку зрения по поводу того, как мы можем избежать распространения бездомных домашних животных.

Так, сначала ЕГОР вспомнил историю возникновения домашних животных и, посмотрев на современную ситуацию, пришёл к выводу, что теперь животные, не приносящие никакой пользы человеку, просто не нужны ему.

«Сначала первобытные люди приручали диких животных, потому что они были им нужны. А потом, как только стали вселяться в бетонные коробки, сразу же начали выкидывать их на улицу»,— сетует блогер.

Он вспомнил, что перед проведением олимпиад в России в разные годы бездомных домашних животных уничтожали, чтобы они «не резали глаза» иностранным гостям. Люди подписывали петиции в защиту животных, однако мало кто обращал на них внимание. И даже несмотря на то, что в последнее время люди даже выкладывали видео, где они на камеру издеваются над животными, реальный срок никто из них не получил. Максимум штраф.

«В декабре 2018 года был принят закон об ответственном обращении с животными. Это был важный шаг навстречу решения проблемы, ведь там написано, что мы должны нести за животных большую ответственность. Кроме того, в законе прописано, что умерщвление животного может быть сделано только по медицинским показаниям. К счастью, сейчас так и делается, и ветеринары не усыпляют животных, если те здоровы»,— сказал блогер, приведя в пример челябинского ветеринара Баграта Агажанова.

Также он напомнил, что в законе прописано, что человек может стать инспектором по контролю за обращением с домашним животным, и, заметив вопиющую несправедливость, сразу же прийти питомцу на помощь. И пожелал, чтобы в России было как можно больше таких инспекторов.

И, конечно же, высказал свою точку зрения, что же можно сделать, чтобы бездомных животных было меньше в российских городах.

«Во-первых, прежде чем вы заведёте питомца, тысячу раз подумайте, сможете ли всю жизнь нести за него ответственность. Во-вторых, если вы встретили бездомного животного и действительно желаете помочь ему, то тут есть несколько способов: либо напишите сообщение в социальных сетях, отметив локацию и упомянув сообщества волонтёров, чтобы они могли помочь животному. Или можете взять его себе для того, чтобы потом пристроить в добрые руки, если не можете оставить себе. Но это нелегко: необходимо отвезти животное в клинику, поставить все необходимые прививки, стерилизовать, ухаживать за ним и параллельно искать хозяина. Можно отдать животное на передержку, но это слишком дорогое удовольствие. И даже за границей можно найти животному хозяина благодаря специальным сервисам»,— рассказывает автор.

В противном случае, если вы не можете помочь бездомному животному, лучше не трогайте его и просто покормите, говорит автор.