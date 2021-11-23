Спонсор помог решить проблему с водой в поселке под Миассом

После жалобы жителей проблему решили за месяц вместо обещанных двух лет

В поселке Нижний Атлян пробурили новую скважину. Проблема локального характера приобрела весомый масштаб после того, как месяц назад жители выложили в соцсети видеоролик о своей многолетней проблеме. Сначала администрация Миасского городского округа ответила на просьбу жителей, что реконструкция системы водоснабжения будет проведена в 2024 году, затем перенесла сроки на 2022 год. Наконец, проблему удалось решить при поддержке спонсора, сообщает администрация городского округа.

В посёлке Нижний Атлян жители еще в октябре пожаловались на отсутствие воды. В своем видеоролике, который в конце октября выложили в соцсетях, они рассказали, что на некоторых улицах вода в жилые дома не поступает уже всю осень. И с такой проблемой бывшие сотрудники ГУФСИН стакиваются каждый год.

Как выяснилось позже, проблема заключалась в недостаточном напоре, который подают в сети из водозабора. Основная скважина, которая питала поселок, принадлежит колонии-поселению № 7. Мэрия Миасского городского округа планировала модернизировать систему водоснабжения поселка в 2024году, когда территория попадет в программу «Чистая вода».

Затем выяснилось, что новая скважина будет построена в 2022 году. Но, к счастью для жителей Нового Атляна, в мэрии нашли спонсора на эти работы — ООО «Специализированный Застройщик Компании «Финпромстрой».

«Благодаря генеральному директору Александру Бирюкову, который внес неоценимую спонсорскую помощь в решении проблем водоснабжения поселка, была сделана новая дополнительная скважина, установлен насос с достаточной мощностью и автоматика, что обеспечивает необходимой напор воды для всех жителей поселка. В начале этой недели поеёлок был обеспечен постоянным водоснабжением, что позволило освободить объемы воды, ранее забираемой котельной из системы водоснабжения», — отрапортовала администрация Миасского округа.

Новую скважину даже торжественно открыли. На долгожданное событие собрались не только чиновники, но и жители поселка, которые участвовали в записи видео с жалобой. Спонсору вручили благодарственное письмо, а селянам пообещали, что на этом работа не закончена: на следующий год запланировано обследование всей системы водоснабжения Нижнего Атляна. По мнению мэрии, эта работа будет проведена «для разработки рекомендаций и мер по улучшению ситуации».