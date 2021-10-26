В поселке Миасса жители на два года остались без воды

Администрация округа планирует исправить ситуацию, включившись в программу «Чистая вода»

В поселке Нижний Атлян Миасского городского округа жители пожаловались на отсутствие воды. Они записали видео, в котором попросили муниципальные и региональные власти обратить внимание на их проблему. Короткий ролик жители опубликовали в сетях. В администрации округа о проблеме знают, но реконструкцию системы обещают провести лишь в 2024 году, когда будет реализована программа «Чистая вода». Как жить селянам без воды эти два года, разбирались корреспонденты Первого областного информагентства.

Жители поселка накануне записали видео, в котором пожаловались на отсутствие централизованного водоснабжения. На кадрах видно, как у двухэтажного многоквартирного дома по улице Шиферной собрались 13 человек, некоторые из них держат в руках плакаты «Нам нужна вода». По словам местной жительницы, на протяжении долгого времени в поселке были проблемы с водой. Но в последнее время ее нет вообще.

«Летом она еще была. С осени у нас нет ни капельки воды: ни попить, ни умыться, ни убраться... Я понимаю, что это звучит странно в 21 веке, но, тем не менее, воды нет совсем», — пояснила на видео местная жительница.

Ее слова подтвердили в комментариях другие пользователи Сети. Тем временем администрация Миасского городского округа ответила на обращение: реконструкция системы в поселке запланирована на 2024 год.

В ответе миасской мэрии нет ни обещаний решить проблему жителей в ближайшее время, ни организовать подвоз воды.

«Вопрос по обеспечению холодным водоснабжением жителей поселка находится на контроле в администрации Миасского городского округа. В муниципальную программу „Чистая вода“ включены мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения поселка на 2024 год»,— пояснили в администрации округа.

По данным мэрии Миасса, источник централизованного водоснабжения в Нижнем Атляне располагается на территории колонии-поселения № 7.

«Проблема заключается, скорее, не в отсутствии воды, а в том, что в сети не всегда достаточно напора для ее подачи. Вместе с тем, нужно отметить, что само население не оплачивает услугу за потребление воды в связи с отсутствием договоров с колонией, которые могут быть ею заключены только после получения лицензии на водопользование для нужд потребителям. В данный момент имеется лишь лицензия для использования ресурса для собственных нужд», — разъясняют в мэрии.

Однако колония не может и не должна обеспечивать водой жителей всего поселка.

Как пояснили в ГУФСИН по Челябинской области, объем тех скважин, что стоят на балансе учреждения, рассчитан на потребности колонии. И технической возможности на поставку воды в поселок у колонии нет.

Напомним, в этом году в течение лета во многих территориях Челябинской области были проблемы с водоснабжением. Чаще всего перебои были связаны с авариями на сетях и изношенностью водопроводной системы. Но во всех случая ответственность за проблемы мэрии и администрации брали на себя, а не на градообразующие предприятия или ближайшие производства. И только в Миассе в июле жители южной части города остались без воды на несколько дней из-за долгов машиностроительного завода.

Решат ли на этот раз власти проблему с водой в Нижнем Атляне, дождутся ли жители маленького поселка 2024 года и придется ли им все это время ждать, что увеличится мощность скважин у соседней колонии, — Первое областное информагентство будет следить за развитием ситуации.