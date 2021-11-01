В поселке под Миассом, оставшемся без воды, сети восстановят в 2022 году

Ранее власти планировали построить скважину в Нижнем Атляне не ранее 2024 года

Для жителей поселка Нижний Атлян, которые много лет страдали без нормального водоснабжения, построят новую скважину. Это решение было озвучено на встрече населения с представителями администрации Миасского городского округа и заместителем губернатора Челябинской области Станиславом Мошаровым. В правительстве области пояснили, что на время бурения новой скважины жители будут обеспечены водой из расположенного рядом водозабора колонии-поселения № 7.

Напомним, на прошлой неделе жители поселка Нижний Атлян пожаловались в соцсетях, что долгое время страдают без нормального водоснабжения. А с наступлением осени воды на некоторых улицах не стало совсем. Люди в отчаянии записали видео и выложили его в сетях.

Администрация Миасского городского округа в ответ на обращение ИА «Первое областное» ответила, что реконструкция системы водоснабжения поселка запланирована на 2024 год. А пока жители пользуются водой, поставляемой из скважины колонии-поселения № 7. Но мощности «гуфсиновской» скважины недостаточно, чтобы обеспечивать поселок.

29 октября в Нижний Атлян выехал заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров. Он пообщался с жителями и объяснил, что новая скважина будет построена в 2022 году. Сейчас администрации округа поручено оперативно подготовить проект водоснабжающего объекта.

«До запуска новой скважины будет увеличена мощность действующей скважины на территории колонии-поселения № 7 для жителей поселка», — пояснили в правительстве.

Пока до начала работ жителям поселка администрация округа обеспечит подвоз воды по заявкам.