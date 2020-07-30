Ирина Гехт объяснила, как пройдет ротация внештатных специалистов Минздрава

Она коснется не только работников муниципальных больниц, но и частных клиник.

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Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала, как в регионе пройдет ротация внештатных специалистов Минздрава. Также она сообщила о том, что завтра, 31 июля 2020 года, министр здравоохранения региона Юрий Семенов подпишет соответствующий приказ.

«Хотела бы, чтобы вокруг этой темы не было спекуляций и домыслов. Дам разъяснения. Последний раз подобная ротация проходила в июне 2017 года. Достаточно давно. Ждать улучшений в медицине и не проводить никаких действий невозможно. Кроме того, появляются новые специалисты, прошедшие обучение и стажировки в ведущих клиниках страны и мира. Необходима их мотивация и продвижение, внедрение новых подходов в профилактике и лечении заболеваний. И эта работа должна быть организована по всей территории области», — подчеркнула на своей странице в «Инстаграм» Ирина Гехт.

Ротация коснется 25% внештатных специалистов. На данный момент в регионе их — 99, замена ждет как врачей из госклиник, так и из частных.

По словам первого вице-губернатора, избежать процесса ротации невозможно, если на территории региона необходимо развивать медицинскую отрасль.