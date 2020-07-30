Коронавирус в Челябинской области пойдёт на снижение через неделю

Об этом заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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Снижение числа заболевших в Челябинской области будет достигнуто в ближайшем будущем. Так считает первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. По её мнению, на уровне четверга, 30 июля, в 125 заражённых регион проживёт ещё неделю. Затем Ирина Гехт прогнозирует снижение показателя.



«Сегодня 125 подтвержденных случаев, 257 выздоровевших — практически в два раза больше. Четыре летальных исхода: три, где ковид не был основной причиной, один — собственно, от ковида. То есть всё достаточно ровно. По муниципалитетам: Челябинск, Златоуст — 9, остальные территории совсем понемногу, 1-2 человека»,— рассказала радио «Business FM Челябинск» первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Напомним, ранее Ирина Гехт заявила, что ситуация с COVID-19 в регионе характеризуется как «спокойная», поскольку наметилось незначительное снижение уровня заболеваемости. При этом сейчас нет поводов для расслабления.

Разговоры о возможной второй волне коронавируса начались в Европе. Так, из-за увеличения случаев заражения в Испании 14 и 10 дневные обсервации для прибывающих этой страны вводят в Великобритании и Норвегии. Меж тем представители ВОЗ говорят, что у COVID-19 не будет второй волны, а мир столкнулся с постепенно снижающейся и прибавляющейся динамикой заболеваемости.