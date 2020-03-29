Список товаров первой необходимости утвердили в Правительстве РФ

Соответствующий документ подписал Михаил Мишустин.

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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором утвердил список товаров первой необходимости, за исключением продовольственных, а также сообщил, какие организации могут работать в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля.

Так, согласно распоряжению, в список вошли: детские товары, включая соски; мыло и моющие, чистящие, полирующие и дезинфицирующие средства; санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности; средства индивидуальной защиты, медицинские изделия; зоотовары; бензин, дизельное топливо и газ; автозапчасти, включая смазочные материалы, шины, покрышки и камеры; электрическое оборудование; кабельная продукция; бытовые приборы; компьютерное, электронное и оптическое оборудование; садово-огородные предметы и инвентарь; строительные и отделочные материалы и инструменты, а также санитарно-технические изделия; товары для предупреждения пожаров и пожаротушения; печатные издания; спички и свечи; похоронные принадлежности; линзы, очки и их части; табачная продукция; товары, сопутствующие товародвижению, в том числе упаковка,этикетки, ценники, кассовая лента.

«К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку продуктов питания от производителя до конечного потребителя»,— говорится в документе.

К таким организациям и предпринимателям относятся те, кто производит товары, а также те, кто упаковывает их и доставляет.

Кроме того, продавать продукты и товары первой необходимости разрешено и дистанционным способом, за исключением тех, свободная реализация которых запрещена на территории России. А кафе, рестораны и другие заведения общепита могут осуществлять свою деятельность исключительно с обслуживаем на вынос и доставкой заказов на дом.