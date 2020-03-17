Не надо паники: эксперты призывают южноуральцев перестать сметать товары с полок

Ажиотаж вокруг запасов нарастает с каждым днем, как оказалось, зря!

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Полки магазинов в городах Челябинской области в последние несколько дней не успевали пополняться новыми товарами. Южноуральцы скупали продукты первой необходимости в огромном количестве. Паника вокруг распространения коронавируса в мире и возможного объявления карантина растет с каждым днем. Как выяснилось, зря: без продуктов первой необходимости жители региона не останутся.

«Не стоит паниковать, потому что мы в регулярном режиме мониторим наличие запасов продуктов первой необходимости во всех федеральных сетях и в наших городских магазинах. Это анализ дает понять, что никакого дефицита нам не грозит», — заверил начальник управления по торговле и услугам администрации Челябинска Сергей Березуев.

То, что в последние дни жители того же Челябинска наблюдали пустые полки в супермаркетах обусловлено все той же паникой: торговые сети просто не были готовы к такой покупательской активности.

«Дело в том, что был определенный импульсивный спрос. В конкретном магазине объемы поставок планируются исходя из средних продаж, допустим, за неделю. А если купили, условно, за день недельный запас, то нужно время, примерно день — два, чтобы его восполнить. Ничего страшного не произошло, в ближайшее время вы все увидите, что на полках все восстановилось», — добавил Сергей Березуев.

Помимо того, что пустеют полки, ажиотажный спрос может спровоцировать и рост цен. Эксперты считают: запасливость жителей совершенно бесполезный шаг, который негативно скажется на них же в дальнейшем.

«К сожалению, у нас сейчас получается, что эффект коронавируса распространился на все сразу, с такой же скоростью и с такой же непредсказуемой реакцией. Тут можно только пожалеть некоторых и сказать: „Товарищи, ну зачем вам столько соли?!“. Поднятие цен сейчас может пойти автоматически из-за того, что дешевый ассортимент будет скупаться, дорогой оставаться», — предположил руководитель Научно-образовательного центра развития региональных социально-экономических систем Института экономики УрО РАН и ЧелГУ Сергей Гордеев.

Напомним, в Челябинской области не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Ограничительные мероприятия, которые введены в регионе носят лишь профилактический характер. Поэтому паника со стороны жителей Челябинской области излишня.