Россия временно ограничивает авиасообщение с Европой из-за коронавируса

Изменения произойдут с полуночи 13 марта.

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Сегодня, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии, в связи с распространением коронавируса Covid-19. В это же время в России оперативный штаб объявил о дополнительных мерах по борьбе с выявлением болезни на территории страны.

Так, с полуночи 13 марта по 30 апреля будет ограничено авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Исключение составят лишь некоторые регулярные рейсы из терминала F аэропорта Шереметьево (Москва).

«Пассажирам с билетами на отменённые рейсы с датами вылета в период с 13 марта по 30 апреля 2020 года (включительно) без штрафных санкций разрешается: оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретённый билет, а также однократно изменить вылет на любую дату не позднее 31 декабря 2020 года включительно», — сообщили в авиакомпании «Аэрофлот».

Помимо этого, введён запрет на выдачу виз гражданам Италии, кроме дипломатических, служебных деловых и гуманитарных.

Также было рекомендовано сократить количество массовых мероприятий, в том числе и спортивных, или же проводить их без зрителей — лишь в видеоформате.

А всем чиновникам, а также сотрудникам госорганов посоветовали ограничить зарубежные командировки и отдых в странах, где зафиксированы вспышки заболевания. Исключения будут сделаны для неотложных поездок.

Напомним, в данный момент коронавирусом Covid-19, по данным ВОЗ, заразилось более 118 тысяч человек в 114 странах. 28 заболевших выявлено в России.

Погибло 4 тысячи 291 человек, выздоровело более 64 тысяч.