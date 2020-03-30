Плюс два за сутки: в Челябинской области зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

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Сегодня, 30 марта, губернатор Алексей Текслер в правительстве Челябинской области провёл брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

Он сообщил о том, что за сутки пришло ещё два положительных результата. Итого в области зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19.

«Все они госпитализированы и изолированы. У одного человека нет никаких проявлений заболевания. У десяти человек болезнь протекает в лёгкой форме. У троих есть фарингит, пневмония. Других, тяжёлых последствий нет», — рассказал Алексей Текслер.

По последним данным, результаты ещё семи человек на данный момент ждут из новосибирского «Вектора». Отметим, что сегодня должны выписать первого пациента из миасского медцентра.

Напомним, что в данный момент не следует покидать свои дома. Важно соблюдать режим карантина, выходить из дома следует только в крайнем случае. Для всех вопросов по коронавирусной инфекции работает круглосуточная горячая линия Минздрава Челябинской области: 8-351-240-15-16.