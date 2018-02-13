/ Предпринимателям расскажут все о ККТ в рамках вебинара на 1obl.tv

Бизнес-специалисты и налоговики будут отвечать на вопросы.

Новый порядок применения ККТ действует с 1 февраля 2017 года. За это время большое количество предпринимателей обзавелись техникой нового образца, позволяющей сразу передавать в налоговую информацию обо всех операциях. При этом вопросы у предпринимателей остаются. Ответить на них готовы южноуральские специалисты на организованном для этого вебинаре.

Вебинар проведет Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, его заместитель Ольга Казакова, заместитель руководителя УФНС по Челябинской области Наталья Тугушева, начальник отдела оперативного контроля УФНС по Челябинской области Никита Шпаковский. — рассказали сайту «Первый областной» на сайте южноуральского бизнес-омбудсмена.

Вебинар состоится 13 февраля в 13:00 на «Онлайн ТВ». Присоединиться к нему можно ЗДЕСЬ. В комментариях к трансляции предприниматели могут задать свои вопросы, эксперты постараются успеть ответить на них во время вебинара.

