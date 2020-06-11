Списать не получится: в южноуральских школах установили свыше тысячи камер для наблюдения за ЕГЭ

Всего новой техникой оснастили 85 школ.

Послушать 00:00

С 3 июля начинается этап сдачи Единого государственного экзамена. И для этой цели 85 южноуральских школ оснастили новой техникой видеонаблюдения. Всего же более одной тысячи аудиторий теперь оборудованы камерами с высоким разрешением.

На всякий случай устанавливают сразу две камеры, которые снимают с разных ракурсов. Если будет спорный момент или же ученик сможет пронести шпаргалку или телефон, то все это будет видно наблюдателям по ту сторону экрана. Также две камеры нужны на тот случай, если прямо во время экзамена пропадет сигнал с одной из них.

«Безусловно, мы позаботились о защите персональных данных. И в объектив камер совершенно точно не попадают те данные, которые вносят ученики в бланки. Это же касается и ответов на экзаменационные задания», — сообщила Наталья Глинина, и. о. директора по работе с корпоративным и государственным сегментом «Ростелеком».

Во время ЕГЭ камеры со всего региона в онлайн-режиме будут передавать сигнал в центр обработки данных, который находится в Екатеринбурге. Там записи с каждого экзамена будут храниться еще 10 дней после его проведения, чтобы ими смогли воспользоваться в спорных ситуациях.

Отметим, что и сама процедура проведения ЕГЭ в этом году заметно изменена. Сдавать Госэкзамен будут только те выпускники, которые планируют поступать в университеты и институты. Это около 16 тысяч человек. И всех, кто придет на экзамены, будут осматривать медработники. Если у ребенка будет температура, его отправят домой и дадут возможность сдать в другой день. В самих же аудиториях учеников рассадят с соблюдением социальной дистанции. Если раньше в одном кабинете помещались до 15 выпускников, то теперь будут рассаживать по 7-9 человек. Также все наблюдатели, находящиеся в аудиториях, будут в масках и перчатках.