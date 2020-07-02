Алексей Текслер написал ЕГЭ по истории

Губернатор лично проверил, в каких условиях школьники будут сдавать экзамены.

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Измерение температуры тела, маска, перчатки, антисептик и металлоискатель — это лишь немногое из того, что выпускника ждет на входе в образовательное учреждение, где он будет сдавать Единый государственный экзамен.

Завтра, 3 июля, стартует первый день сдачи ЕГЭ. На этот день запланировано три экзамена: по географии, литературе, информатике и ИКТ.

Но сегодня, 2 июля, в челябинском «Образовательном центре» № 2 в качестве исключения был проведен экзамен по истории. Сдавали его губернатор Алексей Текслер, первый заместитель губернатора Ирина Гехт, а также министр образования Александр Кузнецов. Именно так глава региона решил проверить готовность образовательного учреждения к проведению Единого государственного экзамена с учетом эпидемиологической ситуации.

«Завтра у всех выпускников большой день — первый день сдачи ЕГЭ. Я решил не просто посетить центр сдачи ЕГЭ и посмотреть, как организован процесс, но и сам пройти экзамен по истории. Этот опыт очень полезен для понимания тех процессов, которые происходят при сдаче экзамена. Все процедуры организованы очень хорошо, весь процесс безопасен. Нет никакого сомнения, что у нас в регионе ЕГЭ пройдет на высоком организационном уровне в абсолютно безопасных условиях», — отметил Алексей Текслер.

Также губернатор поделился, что ему было волнительно вновь оказаться за школьной партой, сдавая экзамены.

«Было необычно почувствовать себя снова учеником. Не скажу, что вопросы по истории были сложные. Некоторые на логику, некоторые на знание. Но тот билет, который достался мне, был из серии достаточно общих знаний про нашу историю. Надеюсь на хороший результат, но мне сказали, что можно подать апелляцию», — с улыбкой сказал глава Челябинской области.

После сдачи экзамена Алексей Текслер отправился в строящийся образовательный центр № 5, расположенный неподалеку. «Парковый» сегодня является одним из густонаселенных районов Челябинска и давно нуждается в еще одной школе. Образовательный центр № 5 примет 1500 школьников уже 1 сентября.