«Челябинская область готова к проведению ЕГЭ»: в регионе состоялся пробный экзамен

В 85 ППЭ отработали технологию с учетом санитарно-эпидемиологических норм.

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Пробный экзамен в рамках ЕГЭ-2020 прошел в понедельник, 29 июня, в Челябинской области. Его совместили с тренировочными мероприятиями по подготовке пунктов проведения экзаменов, — в 85 ППЭ отработали необходимые действия и механизмы с учетом санитарных норм.

В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой особое внимание уделяется профилактике распространения коронавирусной инфекции. Участников ЕГЭ максимально стараются не подвергать опасности: закуплены необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты, проводится инструктаж и для взрослых, и для детей.

«Вся работа по организации и проведению ЕГЭ проводится под контролем Рособрнадзора, который осуществляет консультационную, методическую, техническую помощь. На сегодняшний день Челябинская область готова к проведению ЕГЭ. Хочу пожелать всем участникам успешно сдать экзамены и поступить именно в те вузы, которые они выбрали», — сообщил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Напомним, в этом году экзамены перенесли на более поздний срок в связи с пандемией. В регионе в рамках ЕГЭ-2020 задействованы 16 320 участников и 6 396 специалистов, которые отвечают за его проведение. Подробное расписание можно найти на официальном сайте единого государственного экзамена.