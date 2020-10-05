Названы средние зарплаты в Челябинске и Магнитогорске

Эксперты включили в рейтинг 100 городов с самыми высокими и низкими зарплатами.

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Жители Челябинска на среднюю зарплату могут позволить себе приобрести чуть более двух стандартных потребительских наборов, а магнитогорцы — почти 2,5 потребительского набора. А всё потому, что средняя заработная плата жителя Магнитогорска, работающего на крупном или среднем предприятии, чуть выше, чем вознаграждение за работу челябинца. Подробный рейтинг городов по уровню зарплат в первом полугодии 2020 года составило издание РИА Новости.

Так, Магнитогорск в рейтинге расположился на 19 месте. Средняя зарплата в этом городе составляет 42,2 тысячи рублей, на эти деньги человек может приобрести 2,51 стандартного потребительского набора, в который входят 109 товаров и услуг, включая продукты питания вместе с деликатесами, промтовары, одежду, мебель, расходы на транспорт, отдых, коммунальные платежи и прочее.

Челябинск расположился на 35 месте. Здесь среднестатистический горожанин получает 39,1 тысячи рублей и может приобрести 2,23 потребительского набора.

В пятёрку лидеров вошли Москва, Южно-Сахалинск, Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск. Там средние заработные платы составляют от 103,1 до 75,4 тысяч рублей соответственно. Таким образом, москвичи могут позволить себе 4 потребительских набора, а жители Ханты-Мансийска — 3,18 набора.

Замыкают топ-100 городов Шахты. Там средняя зарплата равна 28,5 тысяч рублей, на эти деньги горожане могут приобрести всего 1,43 потребительского набора.

«Результаты исследования свидетельствуют о существенной неравномерности уровня зарплат в разных населенных пунктах, даже с учетом более высоких цен в городах с высокими зарплатами. Значение соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных населенных пунктах изменяется в широком диапазоне от 1,43 до 4, то есть реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается почти в три раза»,— резюмирует издание.

При этом рейтинг показал, что большинство жителей городов-миллионников получают сумму, в два раза превышающую средние потребительские расходы.