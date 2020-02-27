«Спим в машинах»: водители застряли на трассе в Челябинской области

Шофёры жалуются, что дорога не расчищена.

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В редакцию «Первого областного» обратились водители, которые сообщили, что застряли на трассе в Челябинской области. Люди не могут продолжить путь со вчерашнего вечера. Заночевать пришлось прямо в машинах на дороге в Ашинском районе. На обочине стоят 200 фур, уверяют шофёры.

Магистрали в регионе накануне перекрывали из-за снегопада. Сегодня ограничения сняты. Но, по словам водителей, дорогу в районе посёлка Кропачёво не чистят.

«Стоим со стороны Красноуфимска, не доезжая до Кропачёво 2 километра. Не можем на гору подняться. С утра мы шлифовали, толкали от Месягутово. Я вчера вечером в 8 приехал, и никаких продвижений нет. Легковушки ещё пролазят — и всё. Едим в соседнем кафе. Ночевали все в кабинках машины», — рассказал водитель Валерий.

В министерстве дорожного хозяйства объяснили: дорога делится на две части. Одна — «Обход рабочего посёлка Кропачёво» — наша, вторая относится к Башкирии. Именно там, по данным ведомства, и начался затор.

«Там дорога уходит в гору. И со стороны Башкирии образовался затор из грузовиков. Дорога перегорожена. С нашей стороны тоже ехать не могут, потому что некуда, стоят в Башкирии грузовики. Наша подрядная организация поможет соседнему региону сыпать дорогу противогололёдными материалами, чтобы машины смогли тронуться», — сообщили в миндортрансе Челябинской области.

Южноуральская техника уже на пути в Башкирию.