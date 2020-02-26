Дорожники развернули пункты обогрева для водителей на трассах

Службы дежурят на М-5 «Урал» и Р-254 «Иртыш».

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Оперативные бригады АО «УралАвтодор» перешли на особый режим работы из-за обильного снегопада.

На случай внештатных ситуаций установлены специальные точки обогрева. На трассе М-5: поселок Саргазы на 1859-ом километре, поселок Тимирязевский на 1827-ом, в Чебаркуле на 1798-ом километре, у реки Атлян на 1766-ом, у хребта Уреньга на 1737-ом, в Сатке на 1706-ом километре, Юрюзани на 1646-ом и Симе на 1591-ом.

На трассе Р-254: в селе Миасское на 35-ом километре, в Шумихе на 126-ом и в поселке Юргамыш на 221-ом.

«Автотрассы между Башкортостаном и Казахстаном расчищают 116 единиц техники: 58 комбинированных дорожных машин, 28 тракторов МТЗ, 20 погрузчиков и 10 грейдеров. Если возникнет необходимость, на трассы выйдет дополнительная техника», — сообщает пресс-служба АО «УралАвтодор».

О возможных проблемах на дорогах водители всегда могут узнать с помощью мобильных приложений, как Яндекс. Карты, Яндекс. Навигатор, Google Maps и других.

Дорожная служба призывает водителей не устраивать препятствий для работы техники, соблюдать дистанцию и скоростной режим в условиях непогоды.

В случае внештатных ситуаций необходимо звонить по номеру 112 или в дежурно-диспетчерскую службу АО «УралАвтодор»: 8-912-790-03-74, 8-922-700-02-09.