Отходами завалили машины, припаркованные у мусорных контейнеров в Челябинске

Так горожане решили «наказать» автовладельцев.

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Челябинцы, недовольные парковкой автомобилей у мусорных контейнеров, решили бороться с водителями неприятным способом. Неизвестные забросали машины пакетами с отходами. Инцидент произошел во дворе дома 105 по Университетской набережной. Об этом сообщили местные жители в соцсети.

«С помехами в виде припаркованных у мусорных накопителей машин региональный оператор сталкивается ежедневно. Особенно много таких случаев фиксируется в выходные дни. Оставленный транспорт нередко приводит к срыву графиков вывоза ТКО. Мусоровозы приходится повторно направлять по адресам», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Напомним, за стоянку транспорта, препятствующую вывозу коммунальных отходов, водители могут понести административное наказание. Штрафы для частных лиц могут составить до пяти тысяч рублей, должностные лица могут лишиться до 30 тысяч, а юридические — до 200.