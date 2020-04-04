Спецсчёт для остронуждающихся будет создан в Челябинской области

Перечислить туда средства смогут все желающие.

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Основная проблема на сегодняшний день в связи с коронавирусом — это проблема занятости. Из-за введения карантинных мер многие люди остались без работы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал всех южноуральцев, потерявших работу, вставать на учёт в центр занятости. Кроме того, для экстренной помощи нуждающимся будет создан специальный счёт.

«Мы вместе с одной из некоммерческих организаций или со многими такими организациями организуем специальный счёт поддержки наших жителей, которые пострадали от ситуации с коронавирусом. Это остронуждающиеся семьи, которые остались без дохода. Это экстренная помощь, поскольку обращение с соцзащиту требует какого-то времени на оформление. И мы исходим из того, что где-то понадобится более экстренное реагирование»,— сообщил Алексей Текслер во время прямого эфира в Instagram.

Также он добавил, что оказать помощь могут бизнесмены, неравнодушные люди, чиновники и другие желающие. Кроме того, Алексей Текслер и все члены правительства также перечислят средства на созданный счёт.