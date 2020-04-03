Эксперты оценили скорость принятия решений Алексея Текслера в соцсфере

Губернатор сделал ставку на поддержку граждан, а не на «запретительных» мерах.

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Политологи и депутаты оценили ряд поддерживающих население инициатив губернатора Алексея Текслера. Сегодня, 3 апреля, глава Челябинской области заявил, что безработные, сотрудники малого и среднего бизнеса, многодетные семьи и матери-одиночки получат господдержку в связи с введённым карантином.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов, прежде всего, отметил своевременность и масштабность работы Алексея Текслера. Как подчеркнул депутат, ставка на поддержку населения, а не на «запретительных» мерах, очень верна и необходима в данных условиях, так как южноуральцы соблюдают режим самоизоляции: городской трафик упал на 60%, а на областных магистралях — до 75%. Потому вектор работы правительства направлен именно на материальную составляющую.

«В этих условиях совершенно оправдано Губернатор делает акцент не на запретах и штрафах, а на поддержке граждан. Это абсолютно совпадает с решениями, озвученными вчера Президентом России в своем обращении, и с инициативами, направленными на поддержку малого и среднего бизнеса и защиту граждан, которые приняла на днях Государственная Дума»,— отметил Владимир Бурматов.

Особо значимые инициативы главы региона, как заявил депутат Госдумы, стали доплаты до 15 тысяч рублей безработным, упрощение постановки на учет по безработице, введение соцпакета для одиноких матерей и многодетных семей, принятие пакета антикризисных мер по поддержке малого и среднего бизнеса.

Алексей Тексер не обделил и самых важных людей на момент распространения коронавируса — врачей. Для медперсонала вводят дополнительные платы: врачам — 80% от оклада, среднему медперсоналу — доплаты в 40% и младшему медицинскому персоналу — 20%. Такая значимая поддержка врачей беспрецедентна в региональной практике.

«Надо сказать огромное спасибо нашим врачам, они сейчас на передовой борьбы с коронавирусом, им приходится тяжелее всего, они работают практически в круглосуточном режиме, рискуют собой, спасая жизни людей. Это очень своевременные меры поддержки, как и максимальное ориентирование всех медицинских учреждений на борьбу с коронавирусом»,— подчеркнул депутат.

Также Владимир Бураматов высоко оценил принятые меры в образовательной сфере: ученики школ, учащиеся техникумов переходят на время самоизоляции на дистанционное обучение, для них создан образовательный интернет-портал.

Политологи заявили, что месячный карантин сильно ударит как по экономике, так и по целому ряду социально незащищенных граждан, потому инициативы губернатора эффективны. Они смогут минимизировать урон от самоизоляции.

«По этому пути пошил все цивилизованные страны. И мы не исключение. И здесь главное слово — „экстренно“. Алексей Текслер в своем фирменном стиле оперативного реагирования на насущные запросы граждан тут же озвучил четкий, ясный и понятный механизм решения этой задачи»,— отметил политолог Андрей Лавров.

Оперативность и эффективность действий губернатора отметил и эксперт Александр Мельников.

«Из бюджета выделяются минимум 3 миллиарда рублей (потому что пока речь идет только об апреле) на региональную доплату всем, кто официально встает на учет, до итоговой суммы в 15000 рублей. Опять же стоит подчеркнуть максимально оперативную реакцию региональной власти на меняющуюся ситуацию, что сейчас очень ценно»,— заявил политолог.

Напомним, что режим самоизоляции в Челябинской области продлён до 19 апреля. Гражданам не рекомендуется выходить на улицу без особой надобности, исключения — поход в магазин за продуктами или лекарствами, выгул домашних питомцев, выход на работу, если режим «удалёнки» невозможен.

Полное видео от депутата Владимира Бурматова вы можете посмотреть на 1obl.tv.