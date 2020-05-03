Госпитальную базу для больных коронавирусом открыли в горбольнице Златоуста

База рассчитана на 70 больных лёгкой и средней степеней тяжести.

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В горбольнице Златоуста открыли госпитальную базу на 70 мест для больных коронавирусной инфекцией. По словам мэра города Максима Пекарского, работы на важном объекте шли очень интенсивно.

«Ребята — строители, электромонтажники — трудились в 2 смены, за неделю смогли выполнить месячный объем. Сделали косметический ремонт, заменили во всем корпусе электропроводку, установили специальный шлюз для инфекционных отделений и так далее»,— рассказал мэр ЗГО на своей странице в социальной сети Facebook.

Известно, что госпитальная база будет принимать больных коронавирусом в лёгкой и средней степени тяжести как из Златоуста, так и из Кусинского района. По словам медиков, всё необходимое на базе имеется.

Напомним, в апреле в хирургическом корпусе городской больницы № 1 была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции из-за ошибки в оказании медицинской помощи. В Златоуст сразу же направили медиков из других городов Челябинской области.

Всё время ситуацию в городе контролирует губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Мэр округа находится на связи с главой региона круглосуточно. Кроме того, проходят внеурочные собрания оперативного штаба, в ходе которых также происходит общение с губернатором.