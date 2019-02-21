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/ Спецреп к 80-летию Анатолия Суркова покажет телеканал ОТВ

Спецреп к 80-летию Анатолия Суркова покажет телеканал ОТВ

Председатель областного Совета ветеранов пообещал дожить до векового юбилея.
сегодня в 10:09
  |  Общество

Председатель областного Совета ветеранов Анатолий Сурков празднует 80-летний юбилей. Всю свою жизнь он трудился на благо Челябинской области: работал в горкоме ВЛКСМ, горкоме КПСС, служил в органах КГБ региона и возглавлял Управление Федеральной службы налоговой полиции региона.

С юбилеем Анатолия Суркова поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он пожелал здоровья председателю областного Совета ветеранов, главе комитета по соцполитике Общественной палаты региона и поблагодарил за сотрудничество и поддержку.

Хочу сказать самые искренние, теплые, дружеские слова. Вы для меня авторитет, меня вдохновляет ваша энергия быть таким же человеком, как вы. Очень приятно, что жизнь нас свела, и ваша поддержка помогает нам работать, принимать правильные решения, находить правильное ощущение жизни. — сказал Борис Дубровский.

Главе региона Анатолий Сурков похвастался, что выполнил указ президента — перешел рубеж в 80 лет.

Это все образ жизни. Ни одну папироску в жизни не скурил. Я всегда шучу, что меня старость дома не застанет: я в дороге, в пути, в трудах. Будет сделано — дожить до 100 плюс! — сказал Анатолий Сурков.

Медиахолдинг ОТВ к юбилею Анатолия Суркова подготовил специальный репортаж. Корреспонденты рассказывают, от кого председатель областного Совета ветеранов получил три правила жизни и что хранит в своей коллекционной комнате.

Смотрите спецреп в 19:45 на телеканале ОТВ.

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