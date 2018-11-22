Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.95 +0.36 75.15 -0.03
Челябинск
сейчас
 
-4 °C
завтра
 
-12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Борис Дубровский празднует юбилей

Борис Дубровский празднует юбилей

Губернатору Челябинской области исполнилось 60 лет.
сегодня в 07:23
  |  Общество

Свой 60-й день рождения празднует сегодня Борис Дубровский. 22 ноября 1958 года он появился на свет. Детство Борис Дубровский провел в Магнитогорске, там же учился в школе, потом поступил в МГТУ и отправился на работу на ММК. Кстати, в 1976 году губернатор получил характеристику о трудовой деятельности в листопрокатном цехе № 5.

Дубровский Б. А. работает бригадиром-слесарем, во время работы зарекомендовал себя исполнительным, ответственным, высококвалифицированным специалистом. Является депутатом городского совета. В бригаде является авторитетом, комсорг бригады. — сказано в характеристике.

Отметим, что за 42 года работы качества Бориса Дубровского не поменялись. Он остается ответственным и исполнительным в руководстве областью, принимает мудрые решения, которые ведут регион вперед.

Редакция сайта «Первый областной» поздравляет с 60-летием Бориса Дубровского и желает губернатору результативной работы, достижения новых высот.

Напомним, Борис Дубровский в январе 2014 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области, а через 9 месяцев был официально избран на должность. До этого времени он трудился на ММК, начиная с ученика контролера I разряда и слесаря. В последние годы он занимал должность генерального директора и председателя правления комбината.

Еще до становления главой региона Борис Дубровский получил несколько знаков отличия. В 2003 году ему вручили медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, затем в 2012 году — Орден почета, а в 2013 году — знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

Общество
Губернатор поздравил Виктора Рашникова с присвоением ордена Александра Невского
15.11.2018
Губернатор поздравил Виктора Рашникова с присвоением ордена Александра Невского
Политика
Борис Дубровский попал в десятку медиарейтингов губернаторов
15.11.2018
Борис Дубровский попал в десятку медиарейтингов губернаторов
Политика
Назначен куратор выборов губернатора Челябинской области
09.11.2018
Назначен куратор выборов губернатора Челябинской области
Общество
Болельщики Миасского «Торпедо» обратились к губернатору
30.10.2018
Болельщики Миасского «Торпедо» обратились к губернатору
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Борис Дубровский празднует юбилей
сегодня в 07:23
Борис Дубровский празднует юбилей
Происшествия
Челябинка попала под колеса маршрутки на ЧМЗ
вчера в 20:05
Челябинка попала под колеса маршрутки на ЧМЗ
Общество
Депутат Госдумы предложил отменить ЕГЭ
вчера в 20:00
Депутат Госдумы предложил отменить ЕГЭ
Общество
Правительство области и Евразийский банк развития подписали соглашение о сотрудничестве
вчера в 18:28
Правительство области и Евразийский банк развития подписали соглашение о сотрудничестве
Происшествия
На Южном Урале разыскивают 82-летнего пенсионера
вчера в 18:23
На Южном Урале разыскивают 82-летнего пенсионера
Наука
В Магнитогорске уже начал работу первый в области «Кванториум»
вчера в 18:16
В Магнитогорске уже начал работу первый в области «Кванториум»
Общество
Спасатели помогли «скорой» с излишне полными пациентами
вчера в 17:55
Спасатели помогли «скорой» с излишне полными пациентами
Происшествия
Жители Миасского рассказали о воде из-под крана с мазутом и песком
вчера в 17:50
Жители Миасского рассказали о воде из-под крана с мазутом и песком
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6