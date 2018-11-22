/ Борис Дубровский празднует юбилей

Губернатору Челябинской области исполнилось 60 лет.

Свой 60-й день рождения празднует сегодня Борис Дубровский. 22 ноября 1958 года он появился на свет. Детство Борис Дубровский провел в Магнитогорске, там же учился в школе, потом поступил в МГТУ и отправился на работу на ММК. Кстати, в 1976 году губернатор получил характеристику о трудовой деятельности в листопрокатном цехе № 5.

Дубровский Б. А. работает бригадиром-слесарем, во время работы зарекомендовал себя исполнительным, ответственным, высококвалифицированным специалистом. Является депутатом городского совета. В бригаде является авторитетом, комсорг бригады. — сказано в характеристике.

Отметим, что за 42 года работы качества Бориса Дубровского не поменялись. Он остается ответственным и исполнительным в руководстве областью, принимает мудрые решения, которые ведут регион вперед.

Редакция сайта «Первый областной» поздравляет с 60-летием Бориса Дубровского и желает губернатору результативной работы, достижения новых высот.

Напомним, Борис Дубровский в январе 2014 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области, а через 9 месяцев был официально избран на должность. До этого времени он трудился на ММК, начиная с ученика контролера I разряда и слесаря. В последние годы он занимал должность генерального директора и председателя правления комбината.

Еще до становления главой региона Борис Дубровский получил несколько знаков отличия. В 2003 году ему вручили медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, затем в 2012 году — Орден почета, а в 2013 году — знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью».