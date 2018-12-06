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/ Юбилей представительства Республики Башкортостан отмечают на Южном Урале

Юбилей представительства Республики Башкортостан отмечают на Южном Урале

На праздник позвали партнеров из двух регионов.
сегодня в 10:46
  |  Культура

У Челябинской области давние связи с Республикой Башкортостан. Уже 20 лет на Южном Урале работает представительство. С его помощью решаются все общественно-политические, торгово-экономические, научно-технические, гуманитарные вопросы. Поэтому давних партнеров зовут на очередной юбилей представительства. Он состоится 6 декабря.

На мероприятие приглашены консулы Чехии, Киргизии, Вьетнама, представители субъектов Уральского федерального округа, Республики Башкортостан. Также на торжествах будут присутствовать руководители крупных общественных организаций и представители бизнес-сообщества. Запланировано и выступление известного мультиинструменталиста Zainetdin, заслуженного артиста Республики Башкортостан Рустама Гиззатуллина и звезд челябинской башкирской эстрады. — рассказали сайту «Первый областной» в правительстве региона.

Гостей торжественного вечера ждут в ДК ЖД в 6 часов.

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