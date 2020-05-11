Медицинские маски доставили в Златоуст и Миасс

Их распределят по городским аптекам.

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С 12 мая в Челябинской области стартует режим обязательного ношения защитных масок в общественных местах. Во многие города региона правительство уже направило партии масок. Они будут направлены в городские аптеки.

10 мая партию масок получили власти Миасса и Златоуста. Они будут распределены по аптекам и, как ранее говорил глава Челябинской области Алексей Текслер, с 12 мая их начнут продавать в аптеках сети областного аптечного склада по доступным ценам. Сегодня маски доставят в Челябинск

Кроме того, сегодня в преддверии старта обязательного масочного режима волонтёры будут бесплатно раздавать их жителям области.

Напомним, вступление в силу постановления губернатора Челябинской области означает, что южноуральцы в обязательном порядке должны надевать маску в общественных местах, к которым относятся магазины, больницы, общественный транспорт и такси, а также различные предприятия и учреждения. За нарушение законодательства грозит штраф в размере от одной до тридцати тысяч рублей.

Однако на улице маску можно не надевать. Самое главное — соблюдать дистанцию в 1,5 метра.