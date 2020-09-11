Прямую трансляцию Дня города покажут в эфире ОТВ 12 сентября

Масштабный проект объединит знаковые мероприятия в единый телемарафон.

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12 сентября Челябинск отметит свой 284-й день рождения. Горожан и гостей города ждет праздничная программа мероприятий, большая часть из них пройдет в онлайн-режиме . Весь день — с 10:00 и до 22:00 — на телеканале ОТВ и на сайте «Первый областной» будет идти прямая трансляция телемарафона «День города-2020 » — масштабного проекта администрации города Челябинска и медиахолдинга.

В рамках «новой нормальности» все привычные и знаковые концертные мероприятия дня рождения Челябинска будут объединены в единый телемарафон.

В центре города на закрытой территории будут установлены две сцены: концертная и студийная для проведения интервью. На концертной пройдут такие мероприятия, как «Парад моды», фестиваль «Песня города», концерт «Марафон талантов. Лучшее», концерт народной музыки «Марафон талантов», выступления команд КВН. На студийной будут проходить интервью с гостями праздника, конкурсы и розыгрыши призов среди телезрителей.

Гостями эфира станут: губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Челябинска Наталья Котова, председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт, Борис Каплун и участники группы «Ариэль», генеральный директор челябинской филармонии Алексей Пелымский и челябинский симфонический оркестр, руководитель имидж-клуба «Светлана» Светлана Клименко, вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов. Также студию посетят профессиональные и самодеятельные артисты из Челябинской области, московские дизайнеры одежды, модели.

Кроме того, в рамках марафона будут показаны телевизионные сюжеты о том, как изменились районы Челябинска в последние годы, исторические факты и музыкальные клипы, посвященные городу. Завершится эфир трансляцией праздничного салюта.