Челябинские ливневки активно прочищают от мусора

Диспетчерская служба принимает обращения в круглосуточном режиме.

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В Челябинске активно ведутся работы по прочистке сетей ливневой канализации от ила, грязи и опавших листьев. Сегодня, 1 октября, городская мэрия сообщила о том, что в данный момент продолжаются все мероприятия, направленные на содержание и ремонт централизованной системы ливневой канализации.

«В городе не останавливается мониторинг всех сетей ливневки в разных районах, мероприятия по прочистке, ремонту, замене элементов системы дождевой канализации. Диспетчерская служба принимает обращения в круглосуточном режиме», — рассказали в администрации Челябинска.

Также за прошедшую неделю были отремонтированы и заменены дождеприемные решетки, что очень важно перед надвигающимся сезоном дождей, а также колодцев ливневой канализации.

Также в мэрии напомнили челябинцам, что оставить заявку можно по телефону круглосуточной Диспетчерской службы МБУ «ЭВИС» 727 – 46 – 26. Заявки отрабатываются строго в рамках компетенции по сетям ливневой канализации на автодорогах города. То есть речь идет именно о ливневках, расположенных на дорогах общего доступа.