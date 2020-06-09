Специалисты рассказали о стоимости обучения в вузах Челябинской области

Кроме того, стало известно количество оставшихся бюджетных мест.

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В Челябинской области приемная кампания начнется 20 июня 2020 года. Пока абитуриенты могут подать документы в онлайн-режиме, но для многих бывших выпускников все еще актуален выбор специальности для поступления.

Немаловажным фактором при выборе вуза для абитуриента является стоимость обучения. Эксперты озвучили данные о ценах, а также количество бюджетных мест в вузах региона.

«В среднем стоимость — порядка 126 тысяч по таким специальностям, которые не требуют сложного оборудования. Например, вся гуманитарка. Бюджетных мест в этом году очень много. По бакалавриату — 1 968, магистратура — 678, еще специалитет — 281. Шансы есть у всех, другое дело, что распределение этих бюджетных мест не по всем направлениям поровну», — рассказал сайту bfm74.ru ответственный секретарь приемной комиссии ЮУрГУ Александр Губарев.

Подробный материал о стоимости учебы в других вузах и количестве бюджетных мест можно прочитать на сайте Business FM Челябинск.