Набор в военные ВУЗы будет проводиться в регионах проживания абитуриентов

На такую меру пошли в этом году из-за коронавируса.

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Из-за эпидемии коронавируса в этом году абитуриенты будут поступать в военные ВУЗы прямо в своём городе. Каким образом будут набирать студентов, рассказали в министерстве обороны Российской Федерации.

«В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов, без приезда курсантов в ВУЗ»,— цитирует ТАСС ведомство.

В регионы будут приезжать специальные группы, в составе которых будут представители высших учебных заведений, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки. Они и будут отбирать кандидатов для поступления в 35 ВУЗов страны, опираясь на результаты Единого Государственного экзамена и индивидуальные достижения молодых людей.

Также в ведомстве отметили, что, поскольку приёмные комиссии работают с 25 июля по 10 августа, выездные комиссии будут работать с 15 июля по 5 августа. И те, кто пройдёт отбор успешно, после 15 августа будут зачислены в военные ВУЗы.

Напомним, из-за коронавируса первый ЕГЭ в этом году назначен на 3 июля.