Постановление о распределении дополнительных бюджетных мест в ВУЗах подписал Мишустин

Приоритет будет отдаваться учебным учреждениям, находящимся за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о порядке распределения бюджетных мест в региональных ВУЗах в 2020 году. Соответствующий документ появился сегодня, 21 июня, на сайте правительства РФ.

«Утвердить прилагаемые особенности порядка и критериев распределения организациям, осуществляющим образовательную деятельность, дополнительных контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2020 году»,— говорится в документе.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что речь идёт о более чем 11 тысячах бюджетных мест в региональных высших учебных заведениях. Причём при формировании этих мест будет учитываться рейтинг ВУЗов, сформированный по итогам ранее проведённого Минобрнауки конкурса. И приоритет будет отдан учебным заведениям, находящимся за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил сохранить в стране доступность бесплатного высшего образования. Для этого он предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест, особенно в ВУЗах тех регионов, где не хватает специалистов.