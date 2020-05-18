Наталья Котова отчитала подчиненных за плохое информирование жителей об озеленении города

В выходные на проспекте Ленина начали вырубать «мертвые» деревья.

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В прошедшую субботу, 16 мая, жители города были очень возмущены тем, что на проспекте Ленина подрядчик стал вырубать деревья, которые казались живыми и здоровыми, но таковыми не являлись. Это вызвало резонанс, ведь нигде о вырубке не объявлялось. Но на следующий день на месте срубленных деревьев начали высаживать новые. И лишь тогда появилась хоть какая-то ясность.

Произошедшее возмутило и мэра Челябинска Наталью Котову. Она отчитала чиновников за плохую информационную политику по озеленению города.

«Жители города должны знать, какую работу мы планируем на выходные дни. Информация должна была быть размещена накануне за несколько дней. Чтобы жители города были готовы к тому, что происходит. Мы сначала говорили, что будем высаживать деревья на пустые места, затем начнем их замену. Но когда это все делается неожиданно и без определенного информационного сопровождения, то естественно это воспринимается негативно. Можно сделать сто раз хорошо и один раз плохо. Этими действиями все перечеркнется, за счет того, что вы неправильно подготовили жителей города к этой работе», — раскритиковала работу подрядчиков Наталья Котова.

Она также отметила, что даже при наличии всех документов, сопровождающих работы по озеленению города, нужно в любом случае передавать информацию жителям через средства массовой информации.

«Пока деревья стояли на месте, не все обратили внимание на то, что часть из них была не жива. Обратили внимание на это, лишь когда начали работы. Действительно, часть имела зеленые ветки, которые легли в основу сомнений в отношении ваших действий. Это недопустимо и нужно прорабатывать. Это в первый и последний раз», — подчеркнула глава Челябинска.

Наталья Котова также поделилась, что она продолжит проверку произведенных действий. А чиновники должны обратить внимание на качество исполнения работы подрядчиком.