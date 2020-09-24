Национальный парк «Таганай» стал участником эко-марафона

Заповедник присоединился к Всероссийской акции.

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Лесопарк «Таганай» подключился к эко-марафону «Сдай бумагу — спаси дерево». Такие мероприятия по всей стране пройдут до 2 октября.

«Собирать старую бумагу, чтобы затем отправить ее в переработку стоит постоянно, мы так и делаем. Потому что всего тонна макулатуры спасает от вырубки десять деревьев», — говорится в телеграм-канале «Таганай News».

Дополнительно, рядом с визит-центром в Центральной усадьбе установили эко-бокс, который можно наполнять отслужившими батарейками, аккумуляторами, ртутными градусниками и лампами. В дальнейшем все отправят на переработку, а это защитит окружающую среду от тяжелых металлов и прочих опасных веществ.