Глава Карталинского района вернулся из отпуска, чтобы закрыть вопрос с отоплением

Алексей Текслер прервал отпуск Алексея Ломовцева на черноморском побережье.



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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отозвал из отпуска главу Карталинского района из-за проблем с началом отопительного сезона. Об этом губернатор сообщил на своей странице в инстаграм в выходные.

«Отозвал из отпуска главу Карталинского района, где есть проблемы с началом отопительного сезона. Сигнал всем главам: обеспечьте людей теплом, а уже потом идите в отпуск», — написал на официальной странице в инстаграм губернатор Челябинской области.

Вчера Алексей Ломовцев прибыл в Карталинский район из Краснодарского края. По словам главы, отопительный сезон начат согласно распоряжению с 25 сентября. Но оставалось две проблемы: котельная «Скала», от которая подает тепло в 16 квартир, и «Еленинская», от которой топится поселок Еленка.

«Проблема по котельной „Скала“ — решена. Подписан договор, и тепло подключили 30 сентября в 16 часов вечера. На сегодняшнее утро оставалась одна проблема — это „Еленинская“ котельная. В 15-00 специалисты доложили, что на котел подали газ и котельную зажгли», — пояснил Алексей Ломовцев, глава Картлинского района.

По словам главы, через 3-4 часа тепло будет во всем поселке. Сейчас происходит нагрев теплоносителя, а это значит, что завтра утром, когда в школы, садики и больницы пойдут посетители, там будет комфортно.