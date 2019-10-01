Подачей тепла занялась прокуратура Челябинской области

Ведомство организовало собственную горячую линию.

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Прокуратура Челябинской области подключилась к решению вопросов, связанных с вступлением региона в отопительный сезон. Теперь пожаловаться на отсутствие тепла можно и в надзорное ведомство.

Прокуратура запустила в работу собственную горячую линию по вопросам обеспечения жителей региона теплом.

«Информацию о фактах отсутствия отопления в многоквартирных жилых домах и объектах социальной сферы просим сообщать с 10:00 до 18:00 часов по телефону (8351) 239-20-34. По фактам нарушений граждане могут также обращаться в интернет-приемную прокуратуры области на сайте www. chelproc. ru», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также каждую среду сотрудники прокуратуры проводят приемы граждан, на которых жители региона могут задать вопросы в части исполнения федерального законодательства в сфере ЖКХ. Записаться на него можно по телефону: 239-21-68.

Напомним, ранее государственная жилищная инспекция сообщила о запуске работы горячей линии. Из-за огромного количества обращений специалисты не справляются с обработкой звонков, поэтому многие жители так и не могут так и не могут дождаться ответа.