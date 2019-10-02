99% зданий и учреждений уже подключены к отоплению

Челябинская область успешно вступила в отопительный сезон.

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В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области сообщили о почти полном выполнении плана по подключению к отоплению домов и социальных объектов. По состоянию на 1 октября общий процент подключенных зданий и учреждений находится на отметке в 99%. Все проблемные объекты и перенос сроков начала теплоснабжения Алексей Текслер контролирует лично.

«В Челябинской области почти все муниципальные образования в срок отчитались о подаче тепла, но в некоторых районах из-за локальных проблем пока не все объекты подключены к отоплению. Эта ситуация неприемлемая, все территории должны были быть готовыми подать тепло 15 сентября. Правительством области средства на подготовку к осенне-зимнему периоду были выданы в срок, в течение всего лета главы территорий должны были вести подготовку к отопительному периоду, а не откладывать это на последние месяцы», — подчеркнул заместитель губернатора Сергей Шаль.

Губернатор области распорядился провести внеочередное заседание, где решат вопрос о завершении работ по подаче тепла для оставшихся потребителей. Главы муниципалитетов разберутся с проблемой вместе с управляющими компаниями.

«Несмотря на отчеты муниципальных властей о своевременном запуске тепла, мы получаем большое количество обращений от жителей о том, что до некоторых квартир в домах тепло так и не дошло. Я отмечу, что отдельные управляющие компании плохо справились с подготовкой к приему тепла», — Также отметил Сергей Шаль.

На данный момент в Карталинском районе отопление проведено на 94%, в Нагайбакском районе жилые дома и образовательные учреждения снабжены теплом на 98% и 94% соответственно. Проводятся работы по переговорам с подрядчиками и устраняются технические проблемы.