/ Пожарные вышли на спасение гибнущих рыб в Озерске

Лед перекрыл кислород обитателям озера.

На озере Большая Нанога каждую зиму проявляется одна проблема: в водоеме наблюдают «замор» рыбы. Спасать обитателей озера отправились озерские пожарные. Они вышли на лед с буром, чтобы наделать лунок и обеспечить рыбам поступление кислорода. Ученые называют такие действия аэрацией воды.

Сотрудники Специального управления федеральной противопожарной службы № 1 МЧС России с помощью своих «железнозубых» помощников бурили лунки в толще льда, даря подводным обитателям драгоценный воздух. В готовые лунки пожарные помещали пучки камыша, чтобы, во-первых, лунка быстро не замерзала, а, во-вторых, чтобы идущие по льду люди видели, что сюда наступать не стоит. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Всего пожарные набурили 120 лунок.

Озерские сотрудники МЧС помогают рыбам, страдающим в озере Большая Нанога, каждую зиму.