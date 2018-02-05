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/ Сорвавшегося с террикона мужчину спасли пожарные в Копейске

Сорвавшегося с террикона мужчину спасли пожарные в Копейске

«Верхолаз» около полутора часов провисел на краю отвесного склона.
вчера в 17:45
  |  Общество

В Железнодорожном поселке пожарные и МЧС полтора часа спасали 40-летнего мужчину, едва не убившегося на терриконе. Он решил покорить отвалы породы в поселке Железнодорожный, взобрался на вершину, но сорвался. Мужчине удалось зацепиться за край отвесного склона террикона. Он висел на высоте 70 метров от земли, дожидаясь помощи со стороны. Снять мужчину пытались, используя автолестницу, однако эта попытка не стала успешной. Тогда пожарный Колесов со спасательной веревкой проделал путь неудачливого «верхолаза».

Сотрудник пожарной части № 110 добрался до места, с которого сорвался спасаемый, хотя подъем осложнялся крутым уклоном. Ему удалось закрепить спасательную веревку за дерево, растущее на хребте, пропустить ее через карабин. Затем пожарный начал спускаться вниз, к пострадавшему. При этом находился на обвале под углом не менее 80–85 градусов от уровня земли и в 15-ти метрах от верха. Но профессионализм не подвел — он мастерски обвязал горе-туриста спасательной веревкой и вместе с ним понемногу начал подниматься вверх. Когда до верха хребта осталось 4 метра, подоспели коллеги из МЧС и при помощи второй спасательной веревки подняли спасаемого на гребень террикона. — рассказала сайту «Первый областной» представитель Противопожарной службы Челябинской области Маргарита Шигарова.

Мужчину спустили с террикона и передали бригаде скорой помощи. Причины, по которым он оказался на терриконе, мужчина не раскрыл.

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