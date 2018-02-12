/ Промышленное здание вспыхнуло недалеко от ТРК на Копейском шоссе

Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

В промзоне Ленинского района работает несколько пожарных подразделений. На двухэтажной площадке производственного предприятия сегодня утром, 12 февраля, занялся пожар. О загорании сообщили в 11:15, к этому моменту открытое пламя успело распространиться по территории здания. Первое пожарное подразделение прибыло через 3 минуты и запросило подмогу, повысив ранг сложности.

В 11:47 была объявлена локализация пожара, в 12:34 ликвидация открытого горения. Сейчас наши сотрудники работают на месте и занимаются проливкой здания, поскольку площадь горения была большой и необходимо убедиться, что все потушено. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет. Четыре человека, находившихся в здании во время пожара, успели эвакуироваться самостоятельно до приезда огнеборцев.

Причины пожара будут установлены позднее.