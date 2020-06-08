«Спасибо за труд!»: граффити с изображением врачей появилось в Челябинске

Автором работы стал известный райтер Тимур «Бразил» Абдуллаев.

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Новое граффити появилось в минувшие дни в Челябинске. На улице Труда изобразили врачей на фоне флага страны. Автором работы стал известный в Челябинске райтер Тимур Абдуллаев по прозвищу «Бразил».



Граффити появилось недалеко от городского бора. На нём изображены два врача в защитных очках и маске. Также на рисунке есть флаг России и надписи «Спасибо за ваш труд!» и «С днём России!». В пресс-службе администрации Челябинска отметили, кому принадлежит идея рисунка.

«Инициатором такого необычного поздравления стала Челябинская федерация хип-хоп культуры при поддержке Управления по делам молодежи Администрации города Челябинска, а воплотил идею художник Тимур Абдуллаев („Бразил“)», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе Челябинской мэрии.

Отметим, что Тимур «Бразил» Абдуллаев хорошо знаком любителям граффити в Челябинске. Райтер нарисовал несколько работ в поддержку стрит-арт фестиваля «Культурный код». Также его руке принадлежит картина старого города на Кировке и портреты главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова и вратаря Игоря Акинфеева.