Четыре человека в возрасте от 44 до 82 лет лет скончались от коронавируса за сутки

Лечение продолжают 2451 пациент.

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За 5000 перевалило количество больных коронавирусом в Челябинской области. По официальным данным от оперативного штаба на утро вторника, 16 июня, на Южном Урале COVID-19 выявлен ещё у 138 жителей. Общее число заболевших за период пандемии составляет 5 131 человек.



При этом 97 южноуральцев были выписаны из больниц за прошедшие сутки. Всего, по данным оперативного штаба, выздоровело 2 560 пациентов.

«Больных COVID-19 — 2451 человек. За прошедшие сутки выписаны 97 человек. Всего 2560 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 29 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

На том же уровне держится и количество смертей от COVID-19. По данным минздрава, жертвами инфекции стали 4 человека.

«За прошедшие сутки умерли 4 человека от COVID-19: пациентка — 82 года, пациент — 59 лет, пациентка — 44 года, пациентка — 56 лет»,— добавили в минздраве.

По всем вопросам связанным с коронавирусом можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону: 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

Также, что в регионе действует обязательный масочный режим. Носить маску необходимо во всех общественных местах не только во избежание штрафа, но и для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.