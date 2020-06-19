«Это не миф, а страшная реальность»: сестра 24-летнего Сергея Гришова рассказала, как коронавирус отнял у нее брата и маму

Девушка до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что самых близких людей больше нет.

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14 июня в Челябинской области умер самый молодой пациент с диагнозом COVID-19. Сергей Гришов работал водителем неотложной медицинской помощи при детской поликлинике. Первым в их семье страшный диагноз поставили отцу, затем заболели мама и сам Сергей. Сестра молодого человека Ирина в эксклюзивном интервью медиахолдингу ОТВ рассказала, как коронавирус вмешался в размеренное течение жизни их семьи.

«Я не думала, что это коснется меня и моей семьи, потому что мы с мамой вообще считали, что это политические игры. Тем не менее, считать можно по-разному, но мы носили маски, обрабатывали руки, мыли их с мылом, возвращаясь домой. Мы не думали, что это что-то настолько страшное, думали, что просто пневмония с осложнениями, но что это настолько серьезно. 23 апреля мы отмечали день рождения папы, никто не предвещал беды, а 25 апреля у него поднялась температура — сказали ОРВИ. На следующий день пришел врач, поставил подозрение на двустороннюю пневмонию и его забрали в больницу. Возможно поэтому он и остался жив, что сейчас он здоров, потому что быстро среагировали», — вспоминает страшные события девушка.

Следом за отцом заболела мама Ирины, она до последнего чувствовала себя хорошо и не испытывала никаких симптомов, но 7 мая женщине резко стало хуже: затруднилось дыхание, стало сложно передвигаться. Ее немедленно госпитализировали, а через несколько дней 48-летней женщины не стало.

«7 мая я видела маму в последний раз через окно больницы, ее привезли как раз в тот момент, когда я выходила из больницы. Я позвонила ей, поинтересовалась, как ее самочувствие. Говорила, что чувствует себя уже лучше, но врачи говорят, что в крови мало кислорода», — рассказала Ирина Гришова.

Похоронили женщину только 13 июня, когда из больницы и с карантина вышел отец семейства. Маму решено было кремировать, как пояснила Ирина, это было связано не только с заражением коронавирусом, но и с ее собственной волей. Уже на следующий день умер брат Сергей, который к тому времени больше месяца находился в больнице, а состояние его постоянно ухудшалось.

«Последний раз мы разговаривали третьего мая, он был еще дома, я уговаривала его вызвать скорую и ехать в больницу, он не хотел. Он больше всего боялся, что он коллег подставил, он был медицинским работников, очень переживал за нас и коллег, что мог кого-то заразить. После того. Как он попал в больницу, конечно, всю поликлинику проверяли, у всех тесты были отрицательными», — поделилась девушка.

На пятый день после госпитализации Сергея подключили к аппарату ИВЛ. Родные получали только сводки из больницы: живой, состояние стабильное/сложное/критически сложное. Через знакомых Ирина узнала, что у брата начала отказывать печень.

«До этого у него со здоровьем вообще не было проблем, что там говорить? 24 года — никаких болезней не было, мы сами до сих пор понять не можем, но вот — поражение легких», — отметила Ирина Гришова.

После похорон матери, средства на которые также пришлось собирать и одалживать, предстояли новые траты, чтобы проститься с Сергеем. Девушка решила обратиться за помощью к неравнодушным людям и объявила о сборе на своей странице в сети. Необходимая сумма буквально за сутки поступила на ее счет. Как признается Ирина, помогли им совершенно незнакомые люди.

В то, что мамы и брата больше нет девушка до конца не может поверить до сих пор. Прощание с Сергеем состоится уже завтра, 20 июня. Молодой человек, как и его мама будет кремирован.

«Прощание будет в субботу, не похороны, потому что будет кремация. Многие говорили, что пациентов, которые болели коронавирусом, хоронить нельзя, только кремировать. Мы кремировали маму, мама с Серёжей были очень близки, он всю свою жизнь прожил рядом с мамой, мама была кремирована по своему собственному желанию, поэтому Серёжу тоже было решено кремировать, чтобы они были рядом», — рассказала Ирина.

Что пришлось пережить семье Гришовых за последние пару месяцев, как Ирина перенесла потерю двух самых близких людей, что теперь думает о реальности коронавируса и почему глава семейства теперь боится выходить из дома? Смотрите в программе «Время новостей. Итоги» на телеканале ОТВ, в субботу и воскресенье в 21:30.