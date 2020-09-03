Алексей Текслер остался недоволен темпом и качеством ремонта дорог в Миассе

Губернатор проверил, как проходит исполнение его поручений.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 3 сентября 2020 года, работает в Миасском городском округе. Глава региона осмотрел важные социальные объекты, а также пообщался с Григорием Тонких о результате работы по исполнению прошлогодних поручений.

Первой точкой, которую посетил Алексей Текслер, стала детская школа искусств № 2, в которой провели капитальный ремонт. После общения с преподавателями губернатор предложил запустить программу по замене старых музыкальных инструментов.

После этого губернатор провел рабочую встречу с главой округа Григорием Тонких, в рамках которой был рассмотрен ряд вопросов, в том числе и строительство новых дорог.

«Алексей Текслер сделал замечание о том, что ремонтные работы ведутся слишком медленно. Кроме того, глава региона остался недоволен качеством ремонта объездной дороги через Атлян. Также губернатор отметил, что не понимает, почему все еще не приступили к ремонту центрального парка. Проект по благоустройству территории был разработан совсем недавно, а поручение его отремонтировать дали еще год назад», — комментирует ситуацию корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Следующей точкой, которую посетил Алексей Текслер, стало строительство ФОКа. Ледовую арену уже строят, однако подрядчик не смог назвать точную дату окончания работ, что также вызвало недовольство губернатора.

В рамках поездки губернатор осмотрел и строительную площадку, где возводят новую школу и детский сад в микрорайоне «М». Для жителей оба объекта крайне необходимы, поскольку в нем проживает много молодых семей с детьми. После того, как строительство завершат и учреждения введут в эксплуатацию, школу сможет посещать 640 учеников, а в детский сад пойдут 160 малышей.