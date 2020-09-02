«Объект должен быть гордостью Златоуста, а не позором»: Губернатор раскритиковал ход реконструкции стадиона имени Ишмуратовой

Лыжно-биатлонный комплекс находится ремонтируют 6 лет.

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Затянувшееся строительство лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой раскритиковал Алексей Текслер. Губернатор заявил, что стадион должен быть гордостью Златоуста, но на текущий момент является его позором.



Напомним, реконструкция комплекса имени Светланы Ишмуратовой ведётся 6 лет, с 2014 года. Объект до сих пор не готов и является одной из значимых проблем Златоуста. Во время визита на территорию стадиона Алексей Текслер потребовал закончить часть работ до зимы.

«Есть полностью подготовленный акт нарушений и замечаний, того, что не сделано или недоделано. Все контракты — расторгнуть, подать иски и предъявить полным рублем невыполненный или недоделанный объем. До зимы необходимо завершить все работы с гидроизоляцией, с подтрибунным помещением. Этот объект должен быть гордостью Златоуста, а не тем позором, который есть сейчас. Объект со спортивной точки зрения должен быть готов для любого уровня соревнований»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, Алексей Текслер уже посещал проблемный объект в прошлом августе. Именно тогда его должны были сдать в эксплуатацию, но комплекс был совершенно не готов к этому. Позднее, осенью 2019 года, прокуратура выявила ряд нарушений при строительстве, а администрация Златоуста поручила выполнить работы по реконструкции стадиона и строительству муниципальному автономному учреждению допобразования «Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1», занимающемуся не строительством, а подготовкой спортсменов.

Также выяснилось, что подрядчик — ООО «Стройснаб», не использовал более 27 млн. рублей, поступивших как аванс, а в июне 2016 года было принято решение об отказе от исполнения муниципального контракта. Позднее по фактам проверки было возбуждено уголовное дело. В феврале учредитель компании был отправлен в СИЗО.