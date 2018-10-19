/ Об успехах южноуральских аграриев расскажет президентам России и Узбекистана Борис Дубровский

Челябинский губернатор выступит в рамках выставки сельскохозяйственной и агропромышленной продукции.

Делегация Челябинской области, возглавленная Борисом Дубровским, сейчас работает в Узбекистане. Там стартовал первый форум межрегионального сотрудничества.

Одна из главных тем форума — сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса. Сегодня на мероприятии открывается выставка сельскохозяйственной продукции, где выступит губернатор Челябинской области. Борис Дубровский расскажет президенту России Владимиру Путину и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву об успехах южноуральских аграриев, а также представит потенциал региона в области сельского хозяйства.

Товарооборот Челябинской области с Узбекистаном в первом полугодии 2018 года составил $ 152,0 млн (139,8% к аналогичному периоду 2017 года), в том числе: экспорт — $ 140,7 млн (135,7%), импорт — $ 11,3 млн (увеличился более чем вдвое). В Челябинской области зарегистрировано 33 коммерческих предприятия, в качестве учредителей которых выступают физические и юридические лица из Республики Узбекистан. Основные статьи экспорта: продукция чёрной и цветной металлургии, средства наземного транспорта, оборудование, реакторы ядерные, котлы, строительная техника, продукты питания. — отметили в пресс-службе Правительства Челябинской области.

Отметим, в 2018 году состоялось более десяти мероприятий и встреч между представителями Челябинской области и Республикой Узбекистан, направленных на выстраивание деловых отношений и взаимовыгодного сотрудничества.