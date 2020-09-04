Спаси жизнь: на Кировке пройдет социальная акция

Челябинцев научат оказывать первую помощь.

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Всемирный день оказания первой помощи Челябинск отметит социальной акцией. Жители города пройдут мастер-класс по спасению жизней, примут участие в призовой викторине о здоровье, а также смогут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус.

«Данные Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что 20 человек из 100 погибших в результате несчастных случаев, имели все шансы на спасение при условии своевременного оказания качественной первой помощи. Отметим, что каждый пятый умирает в результате неправильно выполненных действий по его спасению», — сообщают организаторы акции.

Во время мероприятия челябинцы научатся оказывать первую помощь при ожогах и обморожениях, проводить сердечно-легочную реанимацию, узнают о спасении утопающих. Участники ознакомятся с первыми признаками инфарктов, инсультов и алгоритмом действий при этих угрожающих жизни состояниях. Полученные знания сразу можно будет отработать на подготовленных манекенах.

Акция состоится на главной пешеходной улице города 5 сентября с 12:00 до 15:00 часов, местом проведения станет площадка напротив Законодательного Собрания Челябинской области.