Лев Симба и леопард Ева отправятся в Танзанию

Трансфер спасённых в России хищников в Африку пройдёт впервые в истории страны.

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Спасённым челябинскими зоозащитниками львёнок Симба вернётся в Африку. Хищника, которого в России использовали как реквизит для фотосессий, отправят в Танзанию. Вместе с ним на южный континент отправится и леопард Ева, рассказали сайту «Первый областной» в центре защиты диких животных «Спаси меня».



Ранее отправку Симбы и Евы в Африку анонсировал директор приюта Карен Даллакаян, однако до конца не было известно, когда и в какую именно страну отправятся животные. Сейчас же определены точные дата и место нового дома львёнка и леопарда — им для кошачьих станет Танзания. Туда они ориентировочно отправятся в конце сентября. Как отметила генеральный директор туристической компании So. Travel Юлия Агаева, среди других вариантов была ЮАР, однако от этой страны пришлось отказаться из-за высокой популярности там трофейной охоты, а Танзания является лидером по популяции львов.

«В избранном реабилитационном центре работают высококвалифицированные, добрые, любящие животных доĸтора, которые будут заботиться о Симбе 24/7. Он находится в красивом месте недалеко от горы Килиманджаро, где обитают слоны, зебры, ĸараĸалы, сервалы и другие представители фауны. Площадь центра — 144 геĸтара! Симбе будут принадлежать два геĸтара. Мы договорились, чтобы у львёнка было ощущение нахождения в естественной среде обитания, его вольер не станут огораживать заборами. Возможно, вместе с ним будет жить лев-компаньон. Сейчас мы делаем все, чтобы ĸаĸ можно быстрее оформить необходимые разрешения и вывезти наших подопечных до начала холодов»,— подчеркнула Юлия Агаева.

Сейчас челябинская сторона активно обсуждает трансфер Симбы. Предполагается, что на Южный Урал может приехать посол Танзании. Здесь его познакомят с культурой региона. На данный момент ведётся поиск спонсоров для транспортировки Симбы и Евы.

При этом трансфер в Африку хищников, спасённых в России, произойдёт впервые в истории страны, подчеркивает директор центра «Спаси Меня» Карен Даллакян. Южноуральский зоозащитник уже запланировал месячную поездку в Танзанию для обмена опытом.

«На днях коллеги резюмировали, что шансы Евы вернуться в дикую природу высокие. Для специалистов центров реабилитации диĸих животных особенно интересно выпускать представителей фауны в естественную среду обитания. Ведь для нас это самая большая награда за работу. Мы таĸже планируем организовать в Танзании встречу с международными фондами, чтобы обсудить актуальные проблемы животного мира»,— отметил Карен Даллаĸян.

Напомним, история Симбы получила резонанс когда стало известно, что львёнка использовали в качестве реквизита для фотосессий на курортах России. Малышу намеренно повредили позвоночник и лапу, чтобы он был менее подвижен. Именно челябинский приют «Спаси меня» взялся за лечение Симбы. Сейчас хищник находится в центре, где за ним пристально наблюдают специалисты.