Спасенные Кареном Даллакяном медвежата начали проходить реабилитацию

Зверята уже выходят в прогулочный вольер Уссурийской тайги.

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Три медвежонка: Максимус, Минимус и Медея, спасенные Кареном Даллакяном, уже начали проходить реабилитацию в центре для диких животных «Утес», расположенном в Уссурийской тайге. Карен Даллакян рассказал, как проходят первые дни на новом месте у малышей.

«Сейчас будет происходить выпуск медвежат на свежий воздух, в прогулочный вольер. Они здесь поживут до того времени, пока не проснуться все насекомые, пока не появится кормовая база. После ее появления, они будут перемещены в другие вольеры», — рассказывает зоозащитник.

Сейчас малышей запустили в вольер, забор которого подключен к электричеству. Это необходимо для того, чтобы медвежата не сбежали.

«Ток учит их, что к забору подходить нельзя, поскольку он делает больно. Это не смертельно, но неприятно. С каждым днем они будут осваивать новую территорию, поймут где безопасно, будут туда ходить. Если убрать ток, они просто перелезут через забор», — отмечает Карен Даллакян.

Зоозащитник поблагодарил всех, кто помог спасти Максимуса, Минимуса и Медею.