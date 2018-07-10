/ Отдыхающий на озере чебаркулец спас пенсионера с приступом инсульта

Супруга больного начала кричать, чтобы помогли ее мужу.

Пожилому мужчине с приступом инсульта спасли жизнь неравнодушные южноуральцы. Все произошло на озере Кисегач. Стояла жара около 28 градусов Цельсия, и на берегу было большое количество отдыхающих, в том числе пожилая пара с внуками. Вдруг пенсионерка закричала, призывая на помощь. Как рассказывают очевидцы, у женщины была настоящая паника: ее супругу неожиданно стало плохо.

Первым из отдыхающих среагировал 45-летний чебаркулец Вадим. Мужчина точно определил, что у пенсионера инсульт и начал оказывать первую помощь. В это время другие отдыхающие вызвали «скорую».

У папы есть небольшие навыки оказания первой помощи: он в армии был медбратом. Папа положил дедушку на свою ногу. Пока ждали «скорую», папа говорил с дедушкой, спрашивал его самочувствие и мерил пульс. По приезде «скорой» папа вместе с доктором и отдыхающими немедленно положил дедушку на носилки и понес к машине. — рассказала дочь спасителя Анастасия Коршунова.

Как рассказала Анастасия, на озере было много отдыхающих, но на помощь пенсионеру бросились всего 3 человека. Однако спасти жизнь человека с приступом инсульта может каждый. Распознать заболевание несложно:

проблемы с мимикой — человек не может симметрично улыбнуться;

нарушение двигательных функций — не получается поднять вверх обе руки одновременно, одна конечность движется медленнее;

нарушение речи — человек говорит заторможено, проявляются проблемы с дикцией;

нарушение равновесия — ощущения покачивания, вращения, головокружение.

Если вы видите, что у человека признаки инсульта, немедленно звоните в «скорую». Чем быстрее будет оказана помощь, тем вероятнее благоприятный исход. До прибытия бригады нужно убедиться, что человек в сознании. В ином случае — положить больного набок, удалить изо рта остатки пищи или рвотную массу, а также съемные протезы. Проверить, дышит ли человек.

Если человек в сознании, нужно: